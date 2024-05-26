Пхеньян, 26 мая, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Недавние провокационные действия Южной Кореи и США не останутся без ответа со стороны северокорейских военных, заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль. Его слова приводит 26 мая Центральное телеграфное агентство Кореи.

Defense Ministry/Global Look Press

По словам министра, американские и южнокорейские военно-воздушные силы «откровенно усиливают враждебную воздушную разведку» в отношении КНДР. В период с 13 по 24 мая 16 самолётов ВВС США ежедневно и «почти без остановок» проводили разведку. Ким Ган Иль подчеркнул, что Сеул и Вашингтон «серьёзно нарушают государственный суверенитет и безопасность» Северной Кореи.

Он также указал на растущее число нарушений морской границы, чреватое опасными последствиями, и заявил, что силы КНДР никогда не пересекали так называемую северную разграничительную линию.

«Наше высшее военное руководство 24 мая приказало нашей армии принять наступательные контрмеры в ответ на вышеуказанные провокационные действия врагов против суверенитета нашего государства», — говорится в заявлении.

Ким Ган Иль пообещал зеркальные меры в ответ на разбрасывание агитационных листовок в приграничных районах. По его словам, в прилегающих к границе районах Южной Кореи скоро появится «много макулатуры и мусора».

10 мая активисты, ранее бежавшие из КНДР в Южную Корею, переправили через границу на воздушных шарах 300 тыс. антиправительственных листовок и 2 тыс. носителей с клипами к популярным южнокорейским песням.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США предположили, что КНДР якобы может пойти на дестабилизацию в преддверии выборов американского президента. Отмечалось, что Пхеньян будто бы готов к самым провокационным военным действиям за последние 10 лет.

В конце января 2024 года газета The New York Times написала о том, что власти США не исключают возможного вооружённого конфликта между КНДР и Южной Кореей в течение ближайших месяцев. Вместе с тем в Белом доме отметили, что не усматривают риска начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.

В начале февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия США.