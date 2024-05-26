Хмельницкий, Украина, 26 мая, 2024, 04:14 — ИА Регнум. В Хмельницкой области Украины ночью 26 мая прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Около 04:30 в Хмельницкой области произошли повторные взрывы. Подробности журналисты не привели.

Также украинские СМИ сообщили о серии взрывов на территории Житомирской области. По информации официального ресурса для оповещения населения, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 26 мая в находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли.

Вечером 25 мая в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности с воздуха предупредили жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. В этот же день украинские средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах на севере страны. По данным издания «Страна. ua», взрывы были слышны в Чернигове.