Тбилиси, 26 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Американские военные впервые за несколько лет не приняли участие в военном параде в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии. Трансляцию парада ведут местные телеканалы.

Ssgt. Bradley Miller/Global Look Press

Парад проходит на площади Свободы. В прошлые годы один отряд ВС США вместе с представителями подразделений армии Грузии маршировал на параде и присутствовал на церемонии присяги новобранцев.

В 2024 году в параде приняли участие лишь грузинские подразделения.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Документ предписывает регистрироваться в специальном реестре тем организациям, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%. Их также хотят обязать ежегодно отчитываться о расходах. Депутаты выразили готовность преодолеть вето, наложенное на закон президентом Грузии.

Власти ЕС и США пригрозили Грузии и иными мерами в случае вступления закона об иноагентах в силу. В частности, 22 мая стало известно о том, что Брюссель лишит Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС в случае, если Тбилиси не откажется от закона.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с ИА Регнум сообщил, что США могут сократить помощь Грузии и ввести персональные санкции в отношении грузинских политиков в ответ на принятие в стране закона о прозрачности иностранного влияния.