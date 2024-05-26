Москва, 26 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Москва не считает возможным выход из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается прекращения исполнения положений Конвенции в определенном географическом районе, а именно — в Арктике, то это невозможно с точки зрения права международных договоров», — сказал дипломат.

По его словам, выход из Морской конвенции связан с массой юридических нюансов, поскольку документ содержит множество положений, которые придется соблюдать в любом случае в рамках международного обычая.

Кроме того, добавил Мусихин, Конвенция обеспечивает международное признание морских границ России и право страны на ресурсы исключительных экономических зон, в том числе в Арктике.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запущенную датскими СМИ информационную кампанию о возможных ограничениях на передвижение российских танкеров в Балтийском море под предлогом угрозы экологии, которую якобы несут суда из-за своего состояния.

Россия примет жёсткие ответные меры, если Дания или какая-либо другая страна введёт ограничения для российских танкеров с нефтью. Дипломат назвала недопустимым самовольное переписывание норм международного права. Она отметила, что действующий с 1857 года Копенгагенский трактат и конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, предоставляют право всем судам, в том числе российским, свободно проходить через Балтийские проливы.

Британская газета The Financial Times в ноябре 2023 года заявила, ссылаясь на источники, что Дания может начать инспектировать заходящие в её воды российские танкеры с нефтью. По информации издания, такое поручение королевству планирует дать Евросоюз. Основанием для досмотра предложили сделать меры по защите экологии.

Посол России в Дании Владимир Барбин в январе 2024 года заявил, что планы задерживать российские танкеры в датских проливах нарушают международные нормы. Москва рассчитывает, что Копенгаген это осознаёт, подчеркнул он.