Орел, 26 мая, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Орловской области три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом 26 мая в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА», — говорится в сообщении.

Губернатор региона уточнил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков сбитых беспилотников никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили над Курчатовским и Рыльским районами семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Ещё один дрон российские военные сбили над территорией Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, последствий воздушной атаки не зафиксировано.