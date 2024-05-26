Киев, 26 мая, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Ночью 26 мая в Киевской области произошёл взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Более подробные данные не приводятся.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны действует режим воздушной тревоги.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая в 02:02 мск в Киевской области объявили воздушную тревогу. Позднее сигналы включили в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Также ночью в находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях Украины.