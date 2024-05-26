Москва, 26 мая, 2024, 04:32 — ИА Регнум. В Москве заметили автомобиль отечественного производства Aurus Senat с дипломатическими номерами посольства Ливии. Об этом в субботу, 25 мая, сообщил портал Motor.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отечественный автомобиль проекта «Кортеж» Aurus

«В Москве запечатлели Senat с красными номерами… эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии», — говорится в материале.

Отмечается, что ранее у иностранных дипломатов автомобилей Aurus замечено не было. При этом лимузинами отечественного производителя обзавелись президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифу, прибывшему в Москву с официальным визитом, «длинную версию» автомобиля Aurus.

На церемонию инаугурации 7 мая глава государства отправился на обновлённом лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем Владимир Путин воспользовался впервые. Позднее российский лидер также выбрал автомобиль Aurus для передвижения по Пекину во время своего первого с момента официального вступления в должность визита в Китай.