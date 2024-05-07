Москва, 7 мая, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 мая отправился на церемонию инаугурации на обновлённом российском лимузине Aurus Senat.

Кадр из видео

Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые. Чёрный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлёвского дворца.

Также впервые в кортеже принимают участие электромотоциклы Aurus.

Как сообщало ИА Регнум, церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдёт в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, она начнётся в 12:00 мск. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.

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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в апреле информировал, что на инаугурации Владимира Путина общественности представят обновлённую версию российского Aurus Senat.

Модель Aurus Senat впервые представили общественности в мае 2018 года во время инаугурации главы государства. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале сообщил, что российский лидер подарил автомобиль Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын впервые приехал на российском автомобиле на публичное мероприятия в марте 2024 года.