Москва, 23 мая, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифу автомобиль Aurus, сообщил 23 мая помощник президента Юрий Ушаков, передаёт RT.

РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга

Королю подарили «длинную версию» автомобиля, сказано в сообщении.

Король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву 22 мая. Сообщалось, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

В заявлении Хамада бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

В ходе переговоров король заявил, что победа Путина на выборах президента России положительно отразилась на ситуации в арабском мире. Также Хамад бен Иса аль-Халифа призвал президента России поддержать проведение мирной конференции по вопросу о Палестине. Путин в свою очередь пригласил короля на саммит БРИКС в Казани, предложение было принято.

Путин в ходе визита в Китай в мае 2024 года выбрал для передвижения по Пекину лимузин Aurus. В него он сел после прибытия в аэропорт и выехал со взлётной полосы в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов.

7 мая президент отправился на церемонию инаугурации на обновлённом лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые. Чёрный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлёвского дворца. После церемонии инаугурации пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент теперь будет пользоваться именно новым, рестайлинговым Aurus.

Модель Aurus Senat впервые представили общественности в мае 2018 года во время инаугурации главы государства. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей.