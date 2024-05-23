Москва, 23 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Досрочные выборы в британский парламент не повлияют на отношения Лондона и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ТАСС/EPA/NEIL HALL

«Это внутреннее дело Великобритании. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны — в том числе Великобритания», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сегодня невозможно усмотреть какие-либо политические силы в Великобритании с трезвым подходом к отношениям с Россией.

«Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент.

По его словам, он призвал британцев выбрать, хотят ли они опираться на достигнутый прогресс или «рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности».

Вместе с тем премьер добавил, что выборы пройдут в «самой опасной» мировой обстановке со времён холодной войны.

Перед этим газета The Times сделала предположение, что Сунак решил воспользоваться моментом по падению инфляции в стране. Так, к моменту прихода в кабинет премьера инфляция была на уровне 11,1% против 2,3% на данный момент.

Согласно британскому законодательству, выборы в парламент должны пройти до января 2025 года.