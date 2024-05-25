Москва, 26 мая, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Перовский районный суд города Москвы арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в распространении в социальных сетях призывов к террористической деятельности. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Обвиняемый в призывах к осуществлению террористической деятельности в Москве отправлен в СИЗО. Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в распространённом сообщении.

По данным следствия, мужчина разместил в социальных сетях для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы.

Уточняется, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в квартире писательницы Надежды Кеворковой прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». По данным «Известий», журналистка состояла в дружеских отношениях с рядом террористов, а также оправдывала нападение на Нальчик в 2005 году и деятельность движения «Талибан» (террористическая организация, деятельность которого запрещена в РФ). На следующий день Басманный суд города Москвы арестовал писательницу по делу об оправдании терроризма. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Свою вину Кеворкова не признала.