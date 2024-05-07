Москва, 7 мая, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Журналистка и писательница Надежда Кеворкова арестована по делу об оправдании терроризма, сообщил 7 мая Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Илья Питалев/РИА Новости Надежда Кеворкова

«Судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 6 июля 2024 года», — указали авторы.

Кеворковой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 мая в квартире у Кеворковой прошли обыски. В ходе обыска у неё обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». Затем журналистку доставили в Следственный комитет. По данным «Известий», Кеворкова была в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций. Кроме того, журналистка в своих соцсетях оправдывала нападение на Нальчик в 2005 году, а также деятельность движения «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свою вину Кеворкова не признала.