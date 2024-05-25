Варшава, 26 мая, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Операторы трубопроводов в России и Польше согласовали решение, которое позволит избежать рисков прекращения транзита казахстанской нефти в Германию. Об этом со ссылкой на источники 25 мая сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод Дружба

«Польский оператор PERN, российская «Транснефть» и немецкий НПЗ PCK Schwedt договорились о продолжении транзита казахстанской нефти на польской части нефтепровода «Дружба», — говорится в материале.

Уточняется, что из-за опасений польского оператора в связи с рисками нарушения антироссийских западных санкций транзит мог прекратиться уже в июне. Согласованное решение предполагает, что обслуживает учёт на польском участке обеспечит неназванная словацкая компания, что снимет риски санкционного воздействия на PERN. Немецкая же компания возьмёт на себя расходы по обслуживанию расходомеров.

Как передавало ИА Регнум, Казахстан начал экспортировать нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» в феврале 2023 года после введённого в ФРГ запрета на покупку российской нефти. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Казахстан столкнулся с проблемой нехватки нефти для поставок европейским партнёрам и неспособности заместить выпавшие объёмы российского экспорта. Так, по итогам первого квартала 2023 года Германия получила на 90% меньше нефти, чем ожидалось изначально.