Севастополь, 25 мая, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги отменили в Севастополе. Об этом 25 мая сообщил в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

Предупреждающий сигнал об опасности в воздухе звучал в Севастополе чуть более 10 минут.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 мая Развожаев объявил о запуске в Севастополе воздушной тревоги. Он призывал жителей укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам.

Ночью 24 мая Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Известно, что катера следовали в направлении Крымского полуострова.

17 мая российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на Севастополь. Обломки сбитых дронов упали на городскую подстанцию, что привело к отключению части её оборудования.