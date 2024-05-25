В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе сообщили об отмене воздушной тревоги
Севастополь, 25 мая, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги отменили в Севастополе. Об этом 25 мая сообщил в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.
Предупреждающий сигнал об опасности в воздухе звучал в Севастополе чуть более 10 минут.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 мая Развожаев объявил о запуске в Севастополе воздушной тревоги. Он призывал жителей укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам.
Ночью 24 мая Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Известно, что катера следовали в направлении Крымского полуострова.
17 мая российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на Севастополь. Обломки сбитых дронов упали на городскую подстанцию, что привело к отключению части её оборудования.