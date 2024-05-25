Севастополь, 25 мая, 2024, 22:02 — ИА Регнум. В Севастополе в субботу вечером объявили воздушную тревогу. Об этом в своём Telegram-канале 25 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией региона 15 воздушных целей. Как указали в Минобороны РФ, киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область, применив реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 мая Вооружённые силы России уничтожили в акватории Чёрного моря безэкипажные катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Морская авиация российского Черноморского флота обезвредила три цели, уточнили в Министерстве обороны.