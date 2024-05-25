Киев, 25 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. На Украине выпустили из тюрем 350 заключённых, которые выразили желание получить условно-досрочное освобождение, мобилизовавшись в ВСУ, сообщила 25 мая газета The New York Times со ссылкой на главу минюста Украины Дениса Малюську.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

С соответствующими заявлениями обратились уже 4300 осуждённых, впоследствии этот показатель может вырасти до 20 тысяч, предположил Малюська.

Глава минюста Украины назвал две причины призыва осуждённых: дефицит бойцов в ВСУ и трудности с призывом «обычных граждан».

«Дефицит солдат — и, конечно, трудности с призывом обычных граждан — вот основные причины принятия этого закона», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.

Закон о мобилизации осуждённых в ВСУ предполагает, что она будет добровольной. Потенциальные бойцы должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ — согласиться на принятие таких новобранцев.

Мобилизованные будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не подлежат осуждённые за преступления против национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков. Малюська сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создаваться подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.