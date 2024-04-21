Киев, 21 апреля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры могут появиться в ВСУ, в них будут служить заключённые, которые захотели мобилизоваться. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Уверен, что такие подразделения могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений», — сказал глава ведомства в эфире украинского телемарафона.

Он уточнил, что речь идёт о тех, кто освободился из мест лишения свободы. По словам Малюськи, армии необходимо не только применение оружия, но и требуется физический труд.

Министр добавил, что законопроект о мобилизации осуждённых на Украине пока только находится на рассмотрении в Верховной раде.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года первый заместитель главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что украинские граждане, получившие условные сроки за уклонение от мобилизации, подлежат призыву в ВСУ. Он подчеркнул, что судам необходимо поработать над тем, чтобы люди поняли, что им не удастся избежать военной службы.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отметил, что Киев пытается провести насильственную мобилизацию в ВСУ, но это может грозить Украине катастрофой. Он пояснил, что люди не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться.