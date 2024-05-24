Москва, 25 мая, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий, включая пробирки, шприцы и презервативы, начнётся в России с 1 сентября 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

ИА REGNUM Шприц одноразовый

Он продлится до 31 августа 2025 года включительно.

«Правительство Российской Федерации постановляет: ﻿﻿﻿провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — говорится в документе, который разместили на официальном портале правовых актов.

Он затронет различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей.

Эксперимент имеет добровольный характер. Производители получат коды для маркировки на безвозмездной основе. В правительстве планируют, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.

По завершению тестирования системы власти рассмотрят вопрос о расширении маркировки медицинских изделий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля стало известно, что Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев, соусов и других видов бакалейной продукции. В ведомстве сочли, что его можно начать с 1 июля 2024 года и завершить через восемь месяцев.

В рамках эксперимента планируется протестировать механизмы маркировки с использованием различных технических решений для нанесения средств идентификации продукцию. Кроме того, в Минпромторге ожидают, что это поможет отработать взаимодействие участников оборота с информационной системой.

С 1 апреля в России заработал механизм блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров через маркировку. Нововведения коснулись табачной продукции, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов.