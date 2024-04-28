Москва, 28 апреля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России могут провести эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев, соусов и других видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом.

Антон Новодережкин/ТАСС

«В перечень продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации в рамках указанного эксперимента, предлагается внести приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (за исключением панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки и другие виды бакалейной продукции», — уточнила пресс-служба Минпромторга.

Ведомство предлагает в рамках эксперимента протестировать механизмы маркировки с использованием различных технических решений для нанесения средств идентификации на бакалейную продукцию. Кроме того, планируется отработать взаимодействие участников оборота с информационной системой, используемой в целях проведения эксперимента, и другие вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации предусмотренных проектом постановления отдельных видов бакалейной продукции.

Отмечается, что эксперимент не повлечёт дополнительных затрат со стороны его участников, коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов бесплатно предоставит ООО «Оператор-ЦРПТ».

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 апреля заработал механизм блокировки продаж просроченных товаров. Нововведения направлены на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. Такой режим начал действовать в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. Поэтапно этот механизм внедрят в 13 группах подлежащих маркировке товаров (табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия).

В России с 1 февраля 2023 года запустили эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной или незаконно введённой в оборот продукции. Система цифровой маркировки действует в стране с 2019 года. Её используют на молочной продукции, воде в упаковках, лекарствах, табачной продукции, обуви, одежде, духах, шинах и фотоаппаратах. Кроме того, проводится внедрение этой системы для ряда других товарных групп, включая пиво и слабоалкогольные напитки.