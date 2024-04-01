Москва, 1 апреля, 2024, 04:46 — ИА Регнум. В России с 1 апреля заработал механизм блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров, направленный на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. Нововведения начали действовать в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. Соответствующее постановление в ноябре 2023 года подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

A.Savin Касса магазина

«При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре», — пояснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

В случае, если срок годности товара уже истёк, или он запрещён к продаже контролирующими органами, либо код маркировки пытаются реализовать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит кассиру, добавил он.

Кроме пользы для потребителей разрешительный режим станет новым инструментом контроля в условиях моратория на проверки для государства, отметил Юсупов.

Такой режим поэтапно внедрят в 13 группах подлежащих маркировке товаров (табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия).

Розничные сети начали работать с разрешительным механизмом ещё до его старта, подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров), X5 Group (включает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Ленте» и «Магните».

Как сообщало ИА Регнум, в России система цифровой маркировки продукции действует с 2019 года. С 1 февраля 2023 года в стране запустили эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченных или незаконно введённых в оборот товаров. В июле 2023 года стало известно о том, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке. Предусматривалось поэтапное внедрение требований о запрете продажи такой продукции.

Проект касался четырёх товарных групп: табачной и молочной продукции, а также воды и пива в упаковках. Предлагалось установить с ноября 2023 года по март 2024 года добровольное подключение розничных магазинов к инициативе.