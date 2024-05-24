Киев, 24 мая, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины намерен оптимизировать численность некоторых структурных подразделений и органов военного управления, 24 мая заявил начальник главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%», — приводятся его слова в Telegram-канале Генштаба.

Острянский добавил, что за счёт высвобожденного личного состава решили доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. При этом такой возможностью не смогут воспользоваться лица, совершившие тяжкие преступления. По оценкам минюста Украины, число мобилизованных заключённых не превысит 20 тыс. человек.

Украинские суды 21 мая вынесли первые решения об условно-досрочном освобождении заключённых для вступления в ВСУ. Утверждалось, что осужденные пожелали проходить военную службу по контракту.

В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его словам, из-за мобилизации на Украине заметно сократилось мужское население. Депутат добавил, что на улицах Николаева, как и в других украинских городах, практически не видно мужчин, а присутствуют только женщины, инвалиды и те, кто занимается отловом людей для ВСУ.