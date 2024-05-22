Киев, 22 мая, 2024, 23:08 — ИА Регнум. На Украине по решению судов начали освобождать заключённых, изъявивших желание вступить в ряды ВСУ. Об этом 22 мая сообщило местное издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключённых, желающих отправиться на фронт по новому закону», — уточнили авторы.

Первые два подобных решения были вынесены 21 мая. Осужденные пожелали проходить военную службу по контракту.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. При этом такой возможностью не смогут воспользоваться лица, совершившие тяжкие преступления. По оценкам минюста Украины, число мобилизованных заключённых не превысит 20 тыс. человек.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что из мобилизованных заключённых будут создавать отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал законопроект о мобилизации осуждённых внешним проявлением агонии киевского режима.