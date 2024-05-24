Харьков, Украина, 24 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Предприятие «Украинская железная дорога» 24 мая опубликовала в своём Telegram-канале кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом.

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В публикации отмечается, что на станции Люботин повреждены пути, нерабочие грузовые вагоны, несколько зданий и вагон электропоезда. Пострадавших, по заявлению пресс-службы компании, нет.

На опубликованных предприятием кадрах видно пламя, обломки, здание депо, из-за взрыва лишившееся окон, а также обрушившиеся конструкции ряда других железнодорожных объектов.

Как передавало ИА Регнум, в российских силовых структурах ранее информировали, что в результате удара в районе станции Люботин были поражены железнодорожный состав с танками, железнодорожные узлы и тренировочная база ВСУ. Удары наносились по железнодорожным узлам, где перемещались подкрепления, которые должны были усилить харьковскую группировку ВСУ, а также по станциям Люботин и Харьков-сортировочный.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день» нет, добавил глава государства.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу. Он дал понять, что российские войска будут наступать на харьковском направлении столько, сколько необходимо, чтобы обезопасить российских граждан.