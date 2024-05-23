Харьков, Украина, 23 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по тренировочной базе ВСУ и железнодорожным узлам в Харьковской области, поразили состав с вражескими танками на станции Люботин в Харькове. Об этом сообщили 23 мая журналистам в силовых структурах.

Иван Родионов /РИА Новости

«Удары нанесены по ж/д узлам, по которым перемещались подкрепления, которые должны были усилить харьковскую группировку, станции Люботин и Харьков-сортировочный», — приводит слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что на станции Люботин находился состав с десятью танками. Кроме того, удар нанесли по району спортивного аэродрома Коротич, где тренировались украинские операторы БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения российской группировки войск «Север» продолжают продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области. В минувшие сутки поражения живой силе и технике противника нанесены в районах сёл Константиновка и Гранов, отражены две контратаки украинских штурмовиков у посёлка Глубокое и города Волчанска. ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

В частности, по данным Минобороны, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области посёлок Плетеневка, недавно освобождённый ВС России. Огневые точки они оборудовали практически в каждом жилом доме.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу. Он дал понять, что российские войска будут наступать на харьковском направлении столько, сколько необходимо, чтобы обезопасить российских граждан.