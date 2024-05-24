Москва, 24 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолёта «Освей» должен появиться в конце 2026 — начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, слова которого передаёт БЕЛТА.

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«Рассчитываем, что в конце 2026-го — начале 2027 года появится опытный образец и должны начаться испытания. Это 19-местная машина в классе региональных местных авиалиний»,— сказал он журналистам.

Мантуров также подчеркнул, что у России и Белоруссии много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Кроме того, активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.

«Наверное, легче сказать, в каких регионах белорусские производители не были представлены. Везде есть либо совместные предприятия, либо представлены собственные производственные мощности. Мы это активно поддерживаем и считаем, что это залог более крепкого и тесного взаимодействия», — отметил первый вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где встретится с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Вечером 23 мая президент России Владимир Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом, сообщала пресс-служба Кремля. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.