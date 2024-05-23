Москва, 23 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко посетит с визитом Белоруссию, сообщила 23 мая пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Визит состоится 23–24 мая.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит Путина в Белоруссию начнётся вечером 23 мая. Президенты России и Белоруссии проведут встречу в Минске.

Путин и Лукашенко проводили переговоры в Москве 8 и 9 мая. Президент Белоруссии приезжал в российскую столицу для участия в параде Победы и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Встреча лидеров затянулась до трёх часов ночи, сообщал Лукашенко. Помимо двусторонних переговоров, лидеры двух стран также провели беседу с участием Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост и. о. министра обороны России, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины, сообщал Владимир Путин.

В своём выступлении на саммите ЕАЭС президент России рассказал, что совокупный ВВП стран союза увеличился до 2,5 трлн долларов, отметил, что страны ЕАЭС проводят более 90% расчётов в национальных валютах, и сообщил, что в ходе работы саммита лидеры стран союза приняли ряд решений, направленных на углубление интеграции.