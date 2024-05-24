Москва, 24 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Правительство Москвы расширило программу финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей за рубежом, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщил 24 мая официальный сайт Москвы.

Указанная программа действует с апреля 2022 года. За это время было одобрено 48 заявок от 13 изобретателей, им оказали поддержку на сумму 14,8 млн рублей. Расширение программы призвано увеличить патентную активность московских инноваторов и обеспечить правовую охрану их изобретений и в России, и за рубежом.

Если ранее действие программы распространялось только на страны — участницы Евразийской патентной конвенции (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию), а также государства БРИКС (Бразилию, Индию, Китай, ЮАР), Вьетнам, Индонезию и ОАЭ, то теперь поддержка станет доступна в отношении патентования изобретений и полезных моделей в любой стране мира.

Предельный размер грантов при патентовании за рубежом для участников Московского инновационного кластера, включённых в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний, составит до 5 млн рублей в год. Ранее она составляла до 2 млн рублей в отношении одного изобретения или полезной модели, при этом компенсировалось не более 70% стоимости услуг по патентованию. Для других компаний размер поддержки в течение одного финансового года не превысит 50% от суммы уплаченных за предыдущий год в бюджет Москвы налогов и сборов (без учета НДФЛ), а при патентовании в России — до 75 тыс. рублей на один патент.

Механизм предоставления поддержки станет удобнее, сказано также в сообщении. Ранее часть услуг по патентованию за рубежом компенсировалась благодаря инновационному ваучеру, теперь же грант будет выдаваться в полном объёме.

Поддержку могут получить компании, подавшие заявку в зарубежное патентное ведомство или международную организацию в течение последнего года. Грант выплачивается в два этапа: 70% — после подачи заявки на патентование и 30%— после получения патента, но оформить его нужно не позднее чем через два года с момента подачи заявки.

В число компаний, запатентовавших свои изобретения за рубежом при поддержке правительства Москвы, входит, в частности, разработчик системы для автоматизированного пожаротушения тонкораспыленной водой «Фогстрим», рассказала мэрия. Компания производит оборудование, обнаруживающее возгорание на раннем этапе и гарантирующее объёмное тушение при минимальном расходе воды. Технология позволяет сократить расход воды в 10 раз.

Поддержку Москвы получила также компания «Техзонд», разрабатывающая системы диагностики и оценки процесса набора прочности бетона, сказано в сообщении. Компания запатентовала за рубежом технологию, позволяющую контролировать процесс набора прочности бетонной смеси с помощью замеров температуры и влажности в режиме онлайн. Технология призвана сократить сроки строительства.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года Собянин сообщил, что на пятый конкурс «Новатор Москвы» за два месяца поступило более 2700 заявок, а интерес к нему по сравнению с 2023 годом вырос на 30%. Активнее всех в конкурсе инновационных изобретений и новаторских идей участвуют студенты и аспиранты вузов в возрасте от 18 до 25 лет, а наибольшее число регистраций приходится на «Общественные проекты», «Промышленность» и «Медицину и фармацевтику», рассказал Собянин.

В феврале мэр Москвы отмечал, что стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. В соответствующем реестре числятся 90 предприятий, добавил он.