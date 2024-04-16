Москва, 16 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. На пятый конкурс «Новатор Москвы» за два месяца поступило больше 2700 заявок, а интерес к нему по сравнению с 2023 годом вырос на 30%, сообщил 16 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Фадеичев/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин

«За два месяца поступило больше 2700 регистраций, и это не предел», — заявил мэр в Telegram-канале.

По словам Собянина, активнее всех в конкурсе инновационных изобретений и новаторских идей участвуют студенты и аспиранты вузов в возрасте от 18 до 25 лет. При этом наибольшее число регистраций приходится на «Общественные проекты», «Промышленность» и «Медицину и фармацевтику».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 мая на странице проекта Агентства инноваций Москвы. Эксперты выберут 36 победителей и финалистов, которые получат премии.

В столице действуют три масштабных городских проекта, которые помогают начинающим разработчикам из разных регионов сообщить о своем изобретении, получить денежную премию на её развитие, а также найти партнёров и инвесторов. Помимо «Новатора Москвы», это программы «Академия инноваторов» и «Лидеры цифровой трансформации». В этих программах приняли участие более 30 тысяч человек, почти 40% из которых — студенты.

Собянин 12 апреля объявил о начале приёма заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Награда вручается за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций, повышающих эффективность экономики и социальной сферы города. Принять участие могут исследователи и разработчики в возрасте до 35 лет включительно, а также доктора наук не старше 40 лет. По результатам конкурса присудят 50 премий по два миллиона рублей каждая.

В середине марта Собянин выделил грант в размере двух миллиардов рублей городскому фонду развития венчурного инвестирования. Фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям. В 2023 году он помог столичным стартапам привлечь более полумиллиарда рублей инвестиций.

Кроме того, с 2023 года в Москве добавились специальные программы для стимулирования патентной активности изобретателей. На каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом — до двух миллионов. В результате впервые с 2016 года патентная активность в столице продемонстрировала рост.

В 2020–2023 годах провели свыше 400 пилотных испытаний. Компании-разработчики привлекли инвестиции в объёме более 800 миллионов рублей. Общая сумма заключенных контрактов превысила миллиард рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в День российской науки 8 февраля стартовал прием заявок на участие в пятой юбилейной премии мэра «Новатор Москвы». Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные участники, так и команды до пяти человек. Общий призовой фонд составит 20,7 миллиона рублей.

Премия «Новатор Москвы» присуждается с 2020 года. За это время номинантами стали свыше пяти тысяч учёных, изобретателей и предпринимателей. Призёрами стали 138 проектов, которые разделили призовой фонд 79,35 миллиона рублей. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. В реестре числятся 90 предприятий.