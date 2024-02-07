Москва, 7 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки, сообщил 7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

Григорий Сысоев/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

«Для вступления в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний достаточно соответствовать одному из трёх критериев», — заявил градоначальник в Telegram-канале.

Раньше для вступления в специальный городской реестр нужно было соответствовать минимум двум из трёх критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение; инвестиции в исследования и разработки; привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.

Собянин напомнил, что сейчас в реестре стартапов и высокотехнологичных компаний числятся 90 предприятий. Им доступен широкий спектр мер поддержки, включая гранты, кредиты на льготных условиях и консультации экспертов. Также компаниям доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки, в том числе Московского инновационного кластера, Агентства инноваций Москвы и других институтов развития. К примеру, бизнес-ангелы, инвестирующие в компании из реестра, могут претендовать на грант до 10 миллионов рублей.

Реестр стартапов и высокотехнологичных компаний создали в 2023 году. Он стал ключевым элементом московской системы стимулирования развития бизнеса, работающего в высокотехнологичных секторах экономики.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве создали более 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. При этом в 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тыс. человек.

Участники форума будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» летом 2023 года заявили, что Россия намерена добиваться максимальной независимости в сфере высоких технологий.