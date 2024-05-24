Токио, 24 мая, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Правительство Японии ввело санкции в отношении одного физического лица и девяти российских организаций, в том числе авиапредприятия «224-й лётный отряд». Они якобы причастны к поставкам вооружений из КНДР, говорится в опубликованном 24 мая заявлении японского МИД.

Peter Kneffel/Global Look Press Премьер-министр Японии Фумио Кисида

В чёрный список помимо самого авиапредприятия включён генеральный директор «224-го лётного отряда» Владимир Михейчик, военный полигон Ашулук, ООО «Трансморфлот» и другие.

Санкции также введены в отношении двух транспортных компаний с кипрской регистрацией — IBEX Shipping и Asia Shipping Holding. Ограничения предполагают заморозку активов в случае их обнаружения.

Японский санкционный список, открытый в связи с конфликтом на Украине, уже включает более 1 тыс. физлиц и свыше 120 организаций.

Как сообщало ИА Регнум, Россия неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в поставках ей вооружений из КНДР для применения на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в октябре 2023 года назвал бездоказательными соответствующие заявления британской разведки. Он подчеркнул, что такие утверждения ни на чём не основаны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы. Он отметил, что американцам свойственно «всех во всём обвинять».

Власти КНДР опровергли сообщения США о «поставках» вооружений в Россию. В Северной Корее решительно осудили подобные действия и предостерегли Вашингтон от распространения такого рода сообщений.