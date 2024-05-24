Анкара, 24 мая, 2024, 04:12 — ИА Регнум. По меньше мере три человека погибли в результате перестрелки 23 мая в кафе-кондитерской в Стамбуле, сообщили в управлении губернатора города.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Информацию приводит телеканал Haberturk. При стрельбе также пострадали ещё пятеро человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошёл вечером в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула. Конфликт начался с перепалки двух групп и перерос в перестрелку. Полиция начала расследование.

Журналисты предполагают, что причиной случившегося стала вражда между двумя семьями. По данным СМИ, люди пришли в заведение, чтобы урегулировать свои разногласия, но между ними завязался спор, который закончился вооружённым конфликтом.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в турецкой курортной провинции Бодрум произошла перестрелка в отеле, из-за чего, как минимум, один человек погиб и трое получили ранения. Всего участниками конфликта стали шестеро человек.

В апреле группа преступников совершила вооружённое нападение на одну из гостиниц в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Некоторые из выпущенными ими пуль попали в проезжавший рядом автобус с пассажирами