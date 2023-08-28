Бодрум, Турция, 28 августа, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Перестрелка произошла в отеле турецкой курортной провинции Бодрум, в результате один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщила 28 августа газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе Гельтюркбюкю поздно вечером накануне. Издание уточняет, что в вооружённом столкновении участвовали шесть человек: трое приехали в отель на машине, трое находились в отеле.

Погибший в результате стрельбы — 28-летний мужчина. Возраст раненых — 22 года и 17 лет.

Подозреваемые скрылись, принимаются меры для их задержания. Местные власти расследуют инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Стамбуле убили российского туриста. Четыре вымогателя попытались отнять у мужчины телефон, но он оказал сопротивление. Злоумышленники нанесли туристу ножевое ранение, врачи не успели его спасти.