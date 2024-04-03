Стамбул, Турция, 3 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. В Стамбуле произошло вооружённое нападение на одну из гостиниц, правоохранители разыскивают нападавших. Об этом 3 апреля сообщила газета Türkiye.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В стамбульском Кючюкчекмедже четырёхэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторые из пуль нападавших попали в проезжавший рядом автобус с пассажирами, правоохранители сейчас ищут совершивших нападение. Полиция ведёт расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в школе Виертола в Вантаа (Финляндия) произошла стрельба. На место прибыли сотрудники полиции, установившие, что все участники перестрелки — несовершеннолетние.

Позднее в этот же день стало известно, что в результате перестрелки погиб один школьник. Ещё двое получили ранения, их госпитализировали.