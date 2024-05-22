Москва, 22 мая, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Украина отказывается обменивать на протяжении четырёх месяцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 «ценных'», — написала она в Telegram-канале, сопроводив слова списком имён.

До этого Симоньян отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский «отобрал 38 человек — азовцев (формирование «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и согласен обменять только их.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце января сообщил, что соотношение российских и украинских военнопленных — один к десяти. Путин также заявил, что Россия готова продолжать обмен пленными, несмотря на то, что ВСУ сбили Ил-76 с 195 собственными военнопленными.

Последний обмен между Россией и Украиной прошёл 8 февраля по формуле «100 на 100». Отмечалось, что в возвращении российских военных приняли посредническое участие Объединенные Арабские Эмираты.

Перед этим, 1 февраля, в Подмосковье вернулась ещё одна группа освобождённых из украинского плена российских военных. Стороны провели обмен по формуле «195 на 195».