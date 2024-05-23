Москва, 23 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Тульский футбольный клуб «Арсенал» получил лицензию на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, сообщили в пресс-службой организации.

Виталий Белоусов /РИА Новости

17 мая в РФС сообщили, что «Арсенал» не получил лицензию для участия в РПЛ.

Сегодня, 23 мая, комиссия повторно рассмотрела заявку и вынесла положительное решение. Лицензия была выдана с условиями устранения выявленных несоответствий требованиям правил.

Тульский «Арсенал» за тур до окончания сезона Первой лиги занимает четвертое место и сыграет в стыковых матчах за право участвовать в премьер-лиге. «Химки» и «Динамо Махачкала» уже гарантировали себе выход в высший дивизион. Также в стыковых матчах сыграет команда «Акрон», которая находится на третьем месте первой лиги.

Как передавало ИА Регнум, за тур до окончания розыгрыша премьер-лиги шансов на сохранение места в высшем дивизионе лишился «Сочи». Предпоследнюю позицию занимает калининградская «Балтика», в зоне стыковых игр за тур до окончания первенства находятся «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел».

На победу в чемпионате претендуют московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Московская и краснодарская команды в матче последнего тура сыграют между собой.