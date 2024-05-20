Москва, 20 мая, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» и махачкалинское «Динамо» за тур до окончания розыгрыша чемпионата 2023-24 годов обеспечили себе выход в Российскую премьер-лигу — высший футбольный дивизион страны.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В очередном туре первенства Первой лиги тольяттинский «Акрон» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» и потерял шансы догнать «Химки» и «Динамо».

Махачкалинская команда в сезоне 2024-25 годов будет участвовать в первенстве высшего дивизиона впервые в российской истории. «Химки» выступали в премьер-лиге в сезонах 2007–2009 годов, а также с 2020 по 2023 год.

За тур до окончания розыгрыша премьер-лиги шансов на сохранение места в высшем дивизионе лишился «Сочи». Предпоследнюю позицию занимает калининградская «Балтика», в зоне стыковых игр за тур до окончания первенства находятся «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел».

На победу в чемпионате претендуют московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Московская и краснодарская команды в матче последнего тура сыграют между собой.

Как передавало ИА Регнум, «Балтика» 14 мая в матче финала «нижней» сетки Кубка России по футболу одержала победу над московским «Спартаком» и вышла в Суперфинал турнира, где сыграет с петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 2 июня.