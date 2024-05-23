Энергодар, Запорожская область, 23 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 23 мая отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ, заявила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА Регнум

Причиной стало короткое замыкание, сказано в сообщении.

«ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи 750 кВ сегодня днём из-за короткого замыкания, из-за чего станция теперь полагается на единственную резервную линию», — отметила пресс-служба.

Пресс-служба ЗАЭС подтвердила отключение линии 750 кВ («Днепровская»). Причины устанавливаются, радиационный фон на станции не изменился, сказано в сообщении.

«На Запорожской АЭС в 13:31 была отключена линия 750 кВ «Днепровская». Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются. Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ «Феросплавная», — отметила пресс-служба.

Позднее ЗАЭС сообщила, что основная линия электроснабжения была вновь введена в строй.

В настоящий момент все блоки станции остановлены, оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, напомнила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию цеха ЗАЭС. Пострадавших и критических разрушений нет, сообщила пресс-служба станции. В предыдущие два дня беспилотники ВСУ атаковали также жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится АЭС.

Днём ранее, 21 мая, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции «продолжается военная активность».