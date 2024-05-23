Москва, 23 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Американская компания Apple удалила из официального магазина App Store новое приложение российского банка «Тинькофф». Для этого потребовалось всего несколько часов.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Новое мобильное приложение «Т-старт» для iOS-устройств добавили в официальный магазин Apple в среду, 22 мая. Однако спустя восемь часов оно стало недоступно для скачивания.

При переходе по ссылке на страницах банка, которая направляет пользователей в AppStore, на экране всплывает окно: «Это приложение недоступно в вашей стране или регионе». В апреле «Тинькофф» выпустил похожее приложение «Т-помощь», которое также менее чем за сутки было удалено Apple.

Компания Apple в отличие от многих американских брендов с российского рынка после начала специальной военной операции полностью не ушла. Однако она соблюдает все санкционные ограничения, наложенные странами запада на Россию. Банк «Тинькофф» попал в санкционные списки Евросоюза в феврале 2023 года. После этого все приложения «Тинкофф» пропали из официального магазина App Store. То же самое сделано в отношении других российских финансово-кредитных учреждений. Ситуацией не преминули воспользоваться мошенники. Например, в апреле в App Store появилось приложение «Сбера», которое оказалось фейковым. Его установка грозила пользователям потерей личных данных.