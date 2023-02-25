Брюссель, 25 февраля, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу. Соответствующий документ 25 февраля опубликовали в официальном журнале ЕС после согласования в Совете Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Десятый пакет санкции в ЕС готовили к годовщине начала спецоперации по денацификации Украины. В чёрный список включили 121 физическое и юридическое лицо, а ряд российских СМИ объявили «пропагандистскими» и ввели ограничения против них. Также под санкции попали 49% экспорта из ЕС в Россию.

Ограничения коснулись Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф». Также в Брюсселе посчитали неугодной деятельность уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за содействие эвакуации детей из зоны спецоперации.