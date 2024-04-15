Москва, 15 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Фейковое приложение Сбербанка под названием «Сбер: Онлайн Банк» появилось в App Store.

Олег Елков/ТАСС

Приложение появилось в магазине для устройств на системе iOS, оно выполнено в стилистике банка и копирует логотип. Разработчиком указана компания Cao Tan Thang Steel company LTD.

«Приложение, которое сегодня появилось в App Store — фейк», — сообщили в Сбербанке.

Как предупредили в компании, установка приложения на телефон приведёт к потере личных данных. Клиентам рекомендовали устанавливать только приложения, подтвержденные в официальных каналах банка. Приложение для системы iOS можно установить в офисах Сбербанка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев сообщил, что мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами. Получая доступ к устройству, злоумышленники могут вымогать деньги у знакомых жертвы или совершать хакерские атаки. Тем, кто столкнулся с такой ситуацией, Морев посоветовал обратиться в банк для перевыпуска карт.

В феврале появились три поддельные приложения банка «Тинькофф» в App Store. Фейковые приложения сохранили символику и название Тинькофф: The MortgagePro app, «Тинькофф — Ваш выбор» и «Тинькофф Карты & Voice Memos».

В августе 2023 года мошенники начали предлагать клиентам банков установить на смартфон якобы официальные приложения для проверки устройства на уязвимости. Если пользователь сделает это, мошенники получат удалённый доступ к смартфону и попытаются вывести средства из онлайн-банка.