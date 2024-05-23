Москва, 23 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием появятся на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

На своей странице в Telegram градоначальник уточнил, что речь идет о двух площадках — «Печатники и «Алабушево». По словам градоначальника, резиденты ОЭЗ благодаря этому смогут выпускать комплектующие, а также проводить вычислительно-измерительные исследования собственной продукции.

Собянин напомнил, что ранее в индустриальном парке «Руднево» был открыт первый в стране Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. Как отмечают эксперты, он стал значимой точкой развития беспилотной авиации России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин заявил, что площадь ОЭЗ «Технополис Москва» выросла до 280 гектаров. На базе ОЭЗ, по словам мэра, функционирует более 200 предприятий. Их инвестиции в московскую экономику превысили 160 млрд рублей. Кроме того, на шести площадках зоны создано уже более 16 тысяч рабочих мест.