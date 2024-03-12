Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» выросла до 280 гектаров
Москва, 12 марта, 2024, 10:44 — ИА Регнум. До 280 гектаров увеличилась площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в прошлом году. Об этом сегодня, 12 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас на базе ОЭЗ функционируют более двухсот предприятий. Их инвестиции в экономику Москвы превысили 160 миллиардов рублей. На шести площадках ОЭЗ создано больше 16 тысяч рабочих мест.
В минувшем году территория ОЭЗ «Технополис Москва» выросла на 53 гектара за счет ввода в эксплуатацию индустриального парка «Руднево». Здесь заработал Федеральный центр беспилотных авиасистем.
Также в состав ОЭЗ «Технополис Москва» вошел бывший корпус автомобильного завода АЗЛК площадью больше пяти гектаров. Как отметил Сергей Собянин, предполагается, что в нем будут производить литий-ионные батареи для электромобилей.