Москва, 12 марта, 2024, 10:44 — ИА Регнум. До 280 гектаров увеличилась площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в прошлом году. Об этом сегодня, 12 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего автомобильного завода им. Ленинского Комсомола «Москвич». Москва

По его словам, сейчас на базе ОЭЗ функционируют более двухсот предприятий. Их инвестиции в экономику Москвы превысили 160 миллиардов рублей. На шести площадках ОЭЗ создано больше 16 тысяч рабочих мест.

В минувшем году территория ОЭЗ «Технополис Москва» выросла на 53 гектара за счет ввода в эксплуатацию индустриального парка «Руднево». Здесь заработал Федеральный центр беспилотных авиасистем.

Также в состав ОЭЗ «Технополис Москва» вошел бывший корпус автомобильного завода АЗЛК площадью больше пяти гектаров. Как отметил Сергей Собянин, предполагается, что в нем будут производить литий-ионные батареи для электромобилей.