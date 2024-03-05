Москва, 5 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. На рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах развития столицы в 2023 году. В частности, мэр отметил быстрые темпы развития беспилотной авиации. Эксперты отмечают, что столица стала флагманом развития отрасли.

Пресс-служба КЭПиИЗО Эксперты: Москва стала крупнейшим промцентром развития беспилотной авиации

Точкой развития беспилотной авиации стала новая площадка особой экономической зоны «Технополис Москва» — индустриальный парк «Руднево». По поручению Владимира Путина здесь открылся Федеральный центр беспилотных авиационных систем и заработал первый в стране Центр коллективного пользования.

«Объединив в индустриальном парке «Руднево» научно-технические, производственные и кадровые мощности, на наших глазах появляются новые, более совершенные и функциональные беспилотные летательные аппараты», — отмечает независимый экономист Андрей Бархота.

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» созданы все условия для развития и быстрого внедрения отечественных беспилотных решений, добавляют в пресс-службе «Аэромакс». «Компаниям — резидентам Технополиса доступны различные меры государственной поддержки и серьезные налоговые преференции. Также совместно с московскими властями идет работа по формированию высококвалифицированных кадров. Все это имеет стратегическую важность для максимально быстрого развития отрасли», — пояснила пресс-служба «Аэромакс».

Особый преференциальный экономический режим, который обеспечивается для резидентов индустриального парка «Руднево», стал одним из ключевых факторов успеха организации производства БПЛА в Москве, считает Андрей Бархота. По его словам, это касается налоговых, арендных и иных инвестиционных условий, которые способствуют росту выпуска БПЛА и бесперебойному инвестиционному циклу в этой индустрии.

В будущем в составе федерального центра появится лабораторно-исследовательский центр для проведения аэродинамических и цифровых испытаний технологий беспилотников, летно-испытательный комплекс для выполнения полетов экспериментальных беспилотников и легких гражданских вертолетов, а также учебно-методический центр.