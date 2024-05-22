Токио, 22 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Японии следует забыть о переговорах по Курильским островам, говорится в статье японского издания Hokkaido Shimbun.

Иван Шилов ИА Регнум

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьёзно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям» (так Япония официально называет южную часть Курильских островов. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Вместе с тем в публикации отмечается, что Японии стоит делать упор на те области взаимодействия, где есть перспективы, включая рыболовство.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля в Токио прошёл ежегодный «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий». Он приурочен ко «Дню северных территорий».

Традиционно в съезде участвовали японские политики, с речью выступил премьер-министр страны.

«Северными территориями» в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. «День северных территорий» отмечают в Японии в память о подписании в 1855 году Симодского трактата — первого дипломатического соглашения между Российской империей и Японией. По этому договору японскими становились южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. По итогам Второй мировой войны острова включили в состав СССР, однако Япония до сих пор оспаривает их принадлежность.

Власти Японии обозначают эти острова как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.

В марте посол РФ в Токио Николай Ноздрёв заявил, что двусторонние отношения России и Японии находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны, и заверил, что поддержка преступлений киевского режима будет иметь для Токио тяжёлые последствия.