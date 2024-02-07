Токио, 7 февраля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В Токио проходит ежегодный «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий» (так в Японии именуют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Малую Курильскую гряду (Хабомаи)). Он приурочен ко «Дню северных территорий», который отмечают в Японии 7 февраля.

Gov.ru Остров Кунашир

Традиционно в съезде участвуют японские политики, с речью выступает премьер-министр страны.

«Северными территориями» в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. «День северных территорий» отмечают в Японии в память о подписании в 1855 году Симодского трактата — первого дипломатического соглашения между Российской империей и Японией. По этому договору японскими становились южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. По итогам Второй мировой войны острова включили в состав СССР, однако Япония до сих пор оспаривает их принадлежность.

Власти Японии обозначают эти острова как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемой категоричную позицию российской стороны о национальной принадлежности Курильских островов. Тогда он подчеркнул, что обсуждение вопроса ещё продолжается.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 30 января вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что с учётом конфронтационного курса официального Токио решение о прекращении переговоров с Японией по мирному договору между странами остаётся в силе.