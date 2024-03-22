Москва, 22 марта, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Отношения России и Японии в настоящее время достигли исторически низкого уровня за период после завершения Второй мировой войны, заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Стране восходящего солнца Николай Ноздрев в беседе с «РИА Новости» 22 марта.

S Solomonov Флаги России и Японии

«Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период… Отношениям нанесён такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут… Это точка невозврата», — указал дипломат.

По его словам, стремительное ухудшение отношений двух государств вызвано в первую очередь последовательными и умышленными действиями японского правительства, направленными на продвижение антироссийской повестки. Кроме того, Япония за последние годы одобрила ряд санкционных мер в отношении РФ, что оказало дополнительный негативный эффект на отношения между странами.

Так, например, 25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о дополнительных санкционных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

На сегодняшний день, как указал дипломат, отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но уничтожен сам их фундамент.

В то же время Ноздрев отметил, что российская сторона всегда стремилась к созданию стабильных и прогнозируемых отношений с Японией, являющейся для России государством-соседом.

Как передавало ИА Регнум, 19 января президент России Владимир Путин назначил Николая Ноздрева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии. Ранее эту должность занимал Михаил Галузин, который на данный момент является заместителем министра иностранных дел России.