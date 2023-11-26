Киев, 26 ноября, 2023, 21:51 — ИА Регнум. У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «нет плана войны» на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку, заявила 26 ноября заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны от фракции правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Главнокомандующий вооружённых сил Украины не смог предоставить план на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц», — цитирует Безуглую «Страна. ua».

Дискуссию по этому вопросу ранее вели вне публичного пространства, но руководство ВСУ так и не предложило депутатам никаких идей, кроме мобилизации, добавила Безуглая.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый «комплексный план» по вопросам мобилизации в ВСУ будет готов на следующей неделе, 27 ноября — 3 декабря. В чём этот план состоит, Зеленский не уточнил.

Ранее на Украине на военную службу начали отправлять ограниченно годных граждан, в том числе с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы, а также с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

В ноябре 2023 года в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, прошли митинги с требованием демобилизовать граждан, призванных на срочную службу до начала СВО. В частности, акции прошли во Львове, Одессе и Кривом Роге. Участники митингов также требовали ограничить срок службы 18 месяцами.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2023 года заявил, что западные страны требуют от киевского режима «воевать до последнего украинца» и для этого провести новую мобилизацию, призывая мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также всё большее количество женщин.