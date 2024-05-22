Москва, 22 мая, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Шесть находившихся в России мальчиков переданы украинской стороне в посольстве Катара в Москве, сообщает 22 мая РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Дети в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе два брата, вернутся на Украину. За ними в Москву приехала мать одного из мальчиков и сопровождающий.

«Все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой на Украину», — рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Детей передали в присутствии катарского посла в России Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителей российского детского омбудсмена. Львова-Белова уточнила, что за период СВО удалось воссоединить с родственниками 70 детей на Украине, а шестерых вернуть в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Львова-Белова заявила, что шестеро украинских детей вернулись из России на родину. Их встреча также состоялась в катарском посольстве в Москве.