Москва, 22 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Эскалация напряжённости в мире не добавляет стабильности, она потенциально опасна в том числе и в ядерной сфере, заявил 22 мая на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Дмитрий Песков

«В целом эскалация напряжённости на Европейском континенте, в мировом масштабе, не добавляет стабильности и предсказуемости и потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряжённости, в том числе и в ядерной сфере», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ситуация требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на политико-дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряжённой ситуации.

Песков констатировал, что углублённый диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз.

Дипломат также заявлял о необходимости усилить меры ядерного сдерживания из-за действий Запада. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия он назвал одним из необходимых шагов.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения должны поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.