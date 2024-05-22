Вашингтон, 22 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Украина может рассчитывать на приглашение в Североатлантический альянс только после длительного периода перемирия, считает экс-сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла.

TASS/AP Photo/Virginia Mayo

«Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира», — написал он в в статье для журнала Foreign Affairs.

При этом, как считает Чиарамелла, союзники Киева могут уже сейчас начать обсуждать меры на случай повторного конфликта на Украине после перемирия.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности.